Скончался актер Дмитрий Черных

Умер актер театра и кино Дмитрий Черных. Об этом в Facebook написал его коллега Виталий Скородумов.

Артист ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черных не стало», — сообщил Скородумов.

Он не уточнил причину смерти актера.

Как передает сайт saratov.kp.ru, Черных ранее попал в реанимационное отделение ковидного госпиталя. Артист переболел коронавирусом, а также проходил лечение от онкологии, что сильно ослабило его организм.

Черных родился 30 ноября 1962 года. Он учился в Саратовском театральном училище имени Слонова, который закончил в 1982 году. Актер служил в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств». Он сыграл в сериале «Парижане» с Пьером Ришаром, а также в «Воротилах» с Михаилом Ефремовым.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Белое солнце пустыни», грузинский актер Кахи Кавсадзе, скончался в Тбилиси на 86-м году жизни.