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Новости культуры

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году в университете Сэнт-Эндрюс, когда обоим было по 19 лет, встречаться они начали в 2003-м. В октябре 2010-го на отдыхе в Кении Уильям сделал Кейт предложение &ndash; и преподнес кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое носила его мать принцесса Диана. Месяцем позже Кларенс-Хауз объявил дату свадьбы пары &ndash; 29 апреля 2011 года Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году в университете Сэнт-Эндрюс, когда обоим было по 19 лет, встречаться они начали в 2003-м. В октябре 2010-го на отдыхе в Кении Уильям сделал Кейт предложение &ndash; и преподнес кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое носила его мать принцесса Диана. Месяцем позже Кларенс-Хауз объявил дату свадьбы пары &ndash; 29 апреля 2011 года

Принц Уильям и его жена Кейт запустили YouTube-канал

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Британский принц Уильям и его супруга Кейт запустили YouTube-канал. Об этом пишет The Independent.

Пара уже опубликовала первый 25-секундный ролик. В нем демонстрируются фрагменты видео с различных мероприятий, которые посетили герцог и герцогиня Кембриджские.

«Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают», — шутливо обратился принц Уильям к супруге.

Ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вернулись к работе после смерти герцога Эдинбургского: они побывали в деревне Литл Стейнтон в районе Дарлингтона. Одним из главных событий визита стало посещение фермы Мэйнор, где герцоги Кембриджские повстречались с животными, которых выращивают на ферме ее хозяева, Клэр Уайз и Стюарт Чапман, – телятами и ягнятами.

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