Принц Уильям и его жена Кейт запустили YouTube-канал

Британский принц Уильям и его супруга Кейт запустили YouTube-канал. Об этом пишет The Independent.

Пара уже опубликовала первый 25-секундный ролик. В нем демонстрируются фрагменты видео с различных мероприятий, которые посетили герцог и герцогиня Кембриджские.

«Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают», — шутливо обратился принц Уильям к супруге.

Ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вернулись к работе после смерти герцога Эдинбургского: они побывали в деревне Литл Стейнтон в районе Дарлингтона. Одним из главных событий визита стало посещение фермы Мэйнор, где герцоги Кембриджские повстречались с животными, которых выращивают на ферме ее хозяева, Клэр Уайз и Стюарт Чапман, – телятами и ягнятами.