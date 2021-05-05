Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее госпитализацию

Антон Богославский, который является пиар-директором российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой, прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации артистки. Об этом он сказал в беседе с сайтом kp.ru.

Собеседник издания подтвердил, что исполнительница находится в больнице.

Он также сообщил, что Бузовой действительно сделали операцию и в настоящее время за ее состоянием следят лучшие врачи.

До этого мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что ей ничего не известно о состоянии дочери.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Бузову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник, где ей провели срочную операцию под общим наркозом.

Также подчеркивалось, что артистка не появлялась в социальной сети Instagram около 19 часов, последние видео были сняты в автомобиле и на природе.