В США требуют конфисковать купленную на имя Ким Кардашьян римскую статую

Власти США требуют конфискации древнеримской статуи, которая была куплена на имя звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, передает телеканал NBC News.

Речь идет о произведении искусства 1-2 века нашей эры, которое представляет из себя женскую фигуру ниже пояса. Статуя была перехвачена сотрудниками Погранично-таможенной службы США в порту Лос-Анджелеса еще в 2016 году. Итальянские чиновники же утверждают, что скульптуру украли из их страны. Они хотят, чтобы эта работа вернулась на Апеннинский полуостров, согласно гражданской жалобе на конфискацию, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса на прошлой неделе.

Как сообщается, в качестве грузополучателя и импортера этого предмета древнего искусства в документах по логистике была указана Кардашьян. Сама она все отрицает, отметил представитель звезды. По его словам, Кардашьян в первый раз слышит об этой скульптуре.

«Мы считаем, что она была приобретена на ее имя без разрешения. Мы поощряем расследование и надеемся, что статую вернут законным владельцам», — сказал собеседник канала.

На прошлой неделе президент Армении Армен Саркисян написал письмо знаменитостям армянского происхождения — звезде реалити-шоу Ким Кардашьян и певице Шер.