Названа официальная причина смерти принца Филиппа

Официальной причиной смерти английского принца Филиппа назван преклонный возраст. Об этом сообщила его супруга королева Феликобритании, передает Telegraph.

По данным издания, лечащий врач королевской семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.

Других заболеваний или травм, которые могли бы привести к его смерти, не было, указало издание 4 мая.

При этом за несколько недель до кончины Филиппа стало известно, что принц перенес успешную хирургическую операцию в связи с хронической проблемой с сердцем.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.