90-летний актер Краско женится в пятый раз

Народный артист России Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает «Собеседник.ru».

В интервью новая избранница актера Наталья Смыкова рассказала, что пара познакомилась в театре, когда Смыкова приходила на спектакли Краско. По ее словам, они общаются около двух лет, романтические отношения между ними начались прошлой зимой, когда актер заболел коронавирусом.

«Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него», — рассказала собеседница издания.

Смыкова отметила, что Краско интересный мужчина, которому в последнее время не везло с семейной жизнью.

Невеста актера объяснила, что ей не нужны деньги и недвижимость Краско, которую «делят всю его жизнь». Смыкова отметила, что она будет всегда рада детям актера, однако «просит подвинуться» некоторых бывших родственников народного артиста.

В декабре прошлого года Краско рассказал о рождении своего шестого ребенка.

Ранее Иван Краско был женат четыре раза, в 2019 году СМИ сообщили, что бывшие жены оставили актера без жилья. В конце 2020 года артист переболел коронавирусом.