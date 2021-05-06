«Волонтеры Победы» приняли участие в съемках и создании фильма «Несломленный»

Участники движения «Волонтеры Победы» приняли участие в создании документального фильма «Несломленный». Проект был реализован Движением совместно с АО «Омские Медиа» (12 канал) при поддержке Фонда президентских грантов и приурочен к 140-летию со дня рождения Дмитрия Карбышева и 75-летию Великой Победы.

«Главной задачей творческой группы стала как можно шире и полнее рассказать о жизни легендарного земляка: представить Дмитрия Михайловича не только как смелого и отважного человека, но и как талантливого военного инженера, чьи изобретения сыграли значительную роль в Победе над врагом в годы Великой Отечественной войны. Вся его жизнь, по сути, стала предвосхищением того подвига, о котором сегодня знает весь мир», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 6 мая.

Для создания фильма были привлечены актеры ряда омских театров.

Главные роли молодого Карбышева и Карбышева в возрасте, сыграли ведущие актеры Омского Академического театра драмы – Степан Дворянкин и заслуженный артист России Александр Гончарук.

«Фильм «Несломленный» уже окрестили «народным», потому что принять участие в нем, даже в массовке, считали за честь не только артисты, ученые, но и все, кто неравнодушен к истории своей малой Родины. Волонтеры Победы стали одними из героев данного фильма, сыграв роли узников концентрационного лагеря. 5 мая состоялся первый закрытый показ кинокартины», — отмечается в пресс-релизе.

«Этот художественно-документальный фильм рассказывает нам о приключении длинною в жизнь и говорит о том, что для тех, кто верит в свои идеалы и убеждения, не существует никаких преград и границ. Человек, который свято верит – способен на многое», – прокомментировал региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Омской области Павел Шильников.