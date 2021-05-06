Умер театральный режиссер и актер Олег Зорин

Утром в четверг, 6 мая, скончался режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора данного культурного учреждения Валерия Градковского.

Артист ушел из жизни в возрасте 81 года.

По словам Градковского, Зорин до последних дней жизни работал в театре, находился «в достаточно бодром рабочем состоянии» и принимал активное участие в жизни учреждения. «Но все-таки возраст, к сожалению, берет свое. Он работал в театре как режиссер и как артист, и на курсе, который традиционно набирался нашей Театральной академией при Театре имени Ленсовета, он был педагогом, и наши лучшие артисты Лариса Луппиан, Сергей Мигицко и многие другие — это все его ученики», — рассказал Градковский.

Зорин получил известность благодаря ролям в спектаклях «Жестокость», «Человек и джентльмен», «Фредерик, или Бульвар преступлений». В 1985–1995 годах артист работал в театре «Эксперимент». Там он активно выступал в жанре театра одного актера. В 1995 году Зорин начал работать режиссером в Театре имени Ленсовета. Он занимался такими постановками, как «Один на ринге» (по прозе Довлатова), «У Лукоморья» (по сказкам Пушкина) и «Мать» Карела Чапека.