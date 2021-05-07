Народный артист России Владимир Качан умер от коронавируса

Ушел из жизни народный артист России Владимир Качан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

Актер умер на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

По словам Райхельгауза, Качан скончался в больнице в Коммунарке. О похоронах и прощании в театре сообщает позже.

Актер, композитор, писатель, автор-исполнитель Владимир Качан родился в 1947 году в Ворошилове (ныне Уссурийск). Окончил Щукинское училище в Москве, после чего несколько лет совмещал работу в театре и в эстрадном оркестре. В1992 году устроился в театр «Школа современной пьесы». Также Качан снимался в кино, исполнял песни в фильмах, озвучивал мультфильмы. Артист выпустил больше десятка дисков с песнями, а также написал несколько произведений.