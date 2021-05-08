Стали известны детали смерти актера Владимира Качана

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Новости культуры

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Актер Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021) Актер Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021)
Кадр из фильма &laquo;Первая конная&raquo; (1984) Кадр из фильма &laquo;Первая конная&raquo; (1984)
Кадр из фильма &laquo;Тайна Снежной Королевы&raquo; (1986) Кадр из фильма &laquo;Тайна Снежной Королевы&raquo; (1986)
Кадр из фильма &laquo;Время собирать камни&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Время собирать камни&raquo; (2005)
Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год
Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза &laquo;Звездная болезнь&raquo; в Школе современной пьесы, 2009 год Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза &laquo;Звездная болезнь&raquo; в Школе современной пьесы, 2009 год
Сцена из спектакля &laquo;Провокация&raquo; по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного&nbsp;- Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля&nbsp;- Валерий Еременко, 2000 год Сцена из спектакля &laquo;Провокация&raquo; по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного&nbsp;- Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля&nbsp;- Валерий Еременко, 2000 год
Актеры театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo; Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Чайка. Классическая оперетта&raquo; по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год Актеры театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo; Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Чайка. Классическая оперетта&raquo; по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год
Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле &laquo;Чайка.Классическая оперетта&raquo; в Московском театре &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2004 год Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле &laquo;Чайка.Классическая оперетта&raquo; в Московском театре &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2004 год
Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника &laquo;Территория&raquo;, 2015 год Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника &laquo;Территория&raquo;, 2015 год
Актер Владимир Качан Актер Владимир Качан

Стали известны детали смерти актера Владимира Качана

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Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал «Пятому каналу» о последних днях жизни народного артиста России Владимира Качана.

По его словам, за неделю до смерти актера поместили в больницу в Коммунарке. Его состояние не удавалось стабилизировать, последние два дня он провел в реанимации в коме.

Худрук отметил, что у артиста были сопутствующие заболевания, в том числе наблюдались проблемы с сердцем.

Райхельгауз вспомнил, что за десять дней до смерти Качана они шутили на тему жизни и смерти.

«Он играл Льва Толстова в спектакле «На трубе». Я зачем-то стал шутить, говорю: «Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой ‚О не лети так, жизнь!» А он сказал, что это невозможно: «Давай я спою ‚Кавалергарды, век недолог?». Мы с ним все выясняли, и вот… Дошутились», — заключил руководитель театра.

Ранее стало известно, что актер умер на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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