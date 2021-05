Манижа изменила слова песни для «Евровидения»

Участница международного конкурса песни «Евровидение» от России Манижа изменила текст своей песни Russian Woman, сообщает ТАСС.

«Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену», — заявила Манижа.

Таким образом, в строчке «You're strong enough to bounce against the wall», слово bounce было заменено на break.

Песенный конкурс «Евровидение» состоится 18-22 мая на сцене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Из-за пандемии конкурс пройдет в офлайн-формате, а составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сократят.

Ранее Манижа объяснила выбор костюма для «Евровидения».

Всего у певицы заготовлены два образа. Первый наряд, в котором Манижа появится на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжит выступление в ярко-красном комбинезоне.