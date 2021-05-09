Бузова поделилась подробностями своей госпитализации

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла в Instagram подробности своей госпитализации.

Она призналась, что планировала все тщательно скрыть от подписчиков, знали о госпитализации только семья и команда.

«Мне было очень больно, когда моих близких начали обвинять, что они не в курсе событий. Это все вранье. Я всем строго-настрого запретила что-либо комментировать, потому что со здоровьем не шутят», — рассказала телеведущая.

Также Бузова выразила сожаление, что некоторые люди посчитали ее операцию постановкой. По ее словам, она вышла на связь из реанимации не ради пиара, а чтобы успокоить переживающих поклонников.

Певица сообщила, что ее уже выписали из больницы и в настоящее время она идет на поправку дома.

Ранее СМИ сообщали, что Бузову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник, где ей провели срочную операцию под общим наркозом. Позже пресс-секретарь телеведущей Антон Богославский подтвердил ее госпитализацию.