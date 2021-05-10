Американский телеканал NBC отказался от трансляции вручения премии «Золотой глобус», присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), присоединившись к бойкоту со стороны медийных площадок и многих известных актеров, сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно. Таким образом, NBC не будет транслировать «Золотой глобус 2022 года». Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу в январе 2023 года», — указано официальном сообщении руководства телеканала.

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

Ранее стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».