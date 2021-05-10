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Новости культуры

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<b>Том Круз &mdash; $53 млн.</b> Для Тома Круз этот год оказался удачным &mdash; вышедшая прошлым летом «Миссия невыполнима: Племя изгоев», пятая часть приключений агента Итана Ханта, где актер и исполнитель главной роли был и одним из продюсеров, заработала в прокате $682 млн. К тому же ему достался гонорар за еще один боевик &mdash; сиквел «Джека Ричера», &mdash; и в итоге Круз смог стать четвертым в рейтинге Forbes с $53 млн <b>Том Круз &mdash; $53 млн.</b> Для Тома Круз этот год оказался удачным &mdash; вышедшая прошлым летом «Миссия невыполнима: Племя изгоев», пятая часть приключений агента Итана Ханта, где актер и исполнитель главной роли был и одним из продюсеров, заработала в прокате $682 млн. К тому же ему достался гонорар за еще один боевик &mdash; сиквел «Джека Ричера», &mdash; и в итоге Круз смог стать четвертым в рейтинге Forbes с $53 млн

Том Круз отказался от всех своих «Золотых глобусов»

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Американский киноактер Том Круз, обладатель трех статуэток премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), заявил, что отказывается от всех наград и присоединяется к бойкоту HFPA, сообщает издание Deadline.

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA.

Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

Свои «Золотые глобусы» Том Круз получил в 1990, 1997 и 2000 годах.

Ранее американский телеканал NBC заявил, что не будет транслировать «Золотой глобус».

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