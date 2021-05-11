Sony представила первый трейлер продолжения «Венома»

Компания Sony Pictures в понедельник, 10 мая, поделилась первым трейлером сиквела фильма «Веном». В ролике вновь появился актер Том Харди в роли Эдди Брока, а также был показан главный антагонист — симбиот Карнаж.

Роль антигероя в этой части исполнит Вуди Харрельсон. Дублированную версию ролика долгожданного продолжения об одном из популярных персонажей Marvel посмотрели более 100 тыс. раз.

Премьера ленты состоится в российском прокате уже 16 сентября. На кадрах, показанных в сети, проводится параллель между главным героем Броком и персонажем Клетусом Кэссиди, являющимся по сюжету серийным убийцей.

Со временем в картине будет два симбиота и между ними начнется противостояние. Первая часть «Венома» вышла в прокат в 2018 году.

Ранее премьеру фильма переносили на более поздний срок. Кроме того, «Веном» может получить рейтинг R. Главное отличие между системами заключается в том, что в России рейтинг присваивают сотрудники Минкультуры, в США же этим занимается независимая комиссия.