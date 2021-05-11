Российский актер Павел Майков раскритиковал парад Победы. Видео с его обращением распространилось в ряде Telegram-каналов.

«Грош цена такой победе, потому что победа – это всегда слезы», — сказал артист в видеоролике.

По его словам, в день, посвященный окончанию Великой Отечественной войне, следует «не пукать вверх народными деньгами», а подумать о том, что война — это хороший урок для людей.

Майков обратил внимание на то, что война напрочь лишена романтики, в ней есть только грязь и слезы. При этом он назвал слезами и победу в войне.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве.

9 мая в России отметили День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.