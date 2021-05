Изменившая текст Russian Woman Манижа стала фаворитом «Евровидения»

Певица Манижа после первой проведенной в Роттердаме репетиции на сцене «Евровидения-2021» стала фаворитом музыкального соревнования, пишет сайт kp.ru со ссылкой на данные посвященного «Евровидению» портала Wiwibloggs.

После обнародования роликов с первых репетиций на портале проводился опрос: «Кто провел лучшую репетицию». Манижа победила с результатом 36,5% голосов. Она обогнала литовскую группу The Roop, у которой 22,4% голосов. На третьей строчке расположилась представительница Ирландии Лесли Рой с 15,8% голосов.

До этого она изменила текст песни. В строке «You're strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») она заменила слово bounce («отскакивать») на break («ломать»). В итоге она поет «Ты достаточно сильна, ты проломишь стену».

Ранее Манижа отреагировала на критику своей песни для «Евровидения».

Песенный конкурс «Евровидение» состоится 18 — 22 мая на сцене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Из-за пандемии конкурс пройдет в офлайн-формате, а составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сократят.