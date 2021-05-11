Уволенную из «Мандалорца» Джину Карано хотят номинировать на «Эмми»

Студия Disney предложила организаторам телевизионной премии «Эмми» рассмотреть Джину Карано в качестве претендентки на номинацию «Лучшая актриса второго плана», пишет ComicBook.

Карано, с которой студия расторгла отношения, выдвинута на соискание номинации за роль Кары Дюн в «Мандалорце».

Претендентами на номинацию стали и другие актеры и актрисы «Мандалорца». Примут ли организаторы во внимание предложение Disney, пока неизвестно.

Церемония вручения премии «Эмми» должна пройти 20 сентября.

Ранее Джина Карано заявила о начале работы над новым фильмом после того, как руководство Disney расторгло с ней контракт на съемку в сериале «Мандалорец» из-за сравнений США с нацистской Германией. Сериал будет создан совместно с изданием The Daily Wire. В новом интервью Карано также сравнила руководство Disney и Lucasfilm с боксером, который во время поединка старается бить соперника только в голову.