Кинофестиваль в Карловых Варах перенесен из-за пандемии

Международный кинофестиваль в Карловых Варах перенесли на конец августа, передает ТАСС со ссылкой на президента киносмотра Иржи Бартошку.

Перенос связан с пандемией коронавируса. «Смотр, который первоначально предполагалось провести со 2 по 10 июля, пройдет с 20 по 28 августа с максимальным соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Верю, что к нам приедут гости уже после получения прививок от коронавируса», — объяснил Бартошка.

Он выразил надежду, что коронавирус будет побежден в 2021 году, и в 2022 году кинофестиваль в Карловых Варах состоится в традиционное время — в первой половине лета.

В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии.

Киносмотр в Карловых Варах является одним из старейших в Европе, он, как и Каннский кинофестиваль, был учрежден в 1946 году. В 1960 году фестиваль перевели в самую престижную международную категорию «А». С 1960 до 1994 года Карловарский и Московский кинофестивали чередовались, с 1995 года фестивали проводились ежегодно.