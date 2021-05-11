Никасу Сафронову присвоено звание народного художника России

Художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов получил звание народного художника России. Об этом сообщается в указе президента, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Звание присвоено с формулировкой «За большие заслуги в области изобразительного искусства».

Ранее президент России Владимир Путин наградил главу Крыма Сергея Аксенова орденом Александра Невского «За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым».

Никас Сафронов — советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета. Окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова по классу живописи. В 1992—1994 годах являлся арт-директором, а с 2000 года — главным художником русского издания журнала Penthouse, консультантом и оформителем научного журнала «Аура-Зет», журналов «Дипломат» и «Мир звезд», арт-директором журналов «Америка» и «МОНОЛИТ-дайджест», главным художником журнала «Москва и москвичи». Сафронов называет свой авторский стиль Dream Vision.