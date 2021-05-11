В Харькове полиция оштрафовала блогера за катание на «ковре-самолете»

В Харькове блогеру Денису Поветкину выписали штраф за катание на ковре-самолете. Об этом сообщает РИА «Новости» Крым со ссылкой на городскую полицию.

По информации правоохранителей, молодой человек в костюме Алладина вместе с девушкой в наряде Жасмин ехали на самодельном ковре-самолете. Саму конструкцию за собой тащил джип. Отмечается, что полицейские расценили действия всех участников «покатушек» как нарушение правил дорожного движения и остановили их.

«Патрульные заметили автомобиль Honda, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, а именно перевозил двух пассажиров за пределами салона автомобиля на самостоятельно изготовленной конструкции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще двое пассажиров ехали в открытом багажнике машины и снимали это на смартфон.

Ранее в апреле сотрудники ГИБДД Казани оштрафовали блогеров за нарушение правил дорожного движения. Правонарушители снимали видео со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины с веслом.