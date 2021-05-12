Мишустин высказался о поддержке сферы культуры в период пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, отметил, что российские учреждения культуры смогли пройти сложный период коронавирусных ограничений благодаря особой поддержке со стороны государства.

Он сказал, что особая поддержка требовалась как государственным, так и частным учреждениям культуры. «И мы ее предоставили, благодаря чему удалось сохранить уровень заработной платы работников сферы культуры», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Мишустин считает, что главное — это то, что сами учреждения не прерывали работу и, получая поддержку от государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы. «Отрасли удалось пройти этот сложный период», — заключил премьер, напомнив о возобновлении работы театров, музеев и других объектов культуры, закрывавшихся ранее на непродолжительное время. Они продолжили работу с соблюдением санитарных требований.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании Президентского фонда культурных инициатив.