Звезда Disney Джошуа Бассетт сделал каминг-аут

Актер и певец Джошуа Бассетт сделал каминг-аут в социальных сетях, пишет PopSugar.

В опубликованном 11 мая 20-летний артист сделал комплимент певцу Гарри Стайлзу и намекнул, что не является гетеросексуалом, однако не уточнил, как именно себя идентифицирует. «Всю жизнь другие диктовали мне мою сексуальность. Меня стыдили за то, о чем понятия не имели. Я хочу поблагодарить тех, кто защищает любовь и принятие», — написал он позже в Twitter, осудив ненависть и токсичность.

Также артист призвал фанатов любить тех, кого хочется, и не стыдиться этого. «Нормально, если не сразу удается выяснить, кто вы», — поддержал их он.

Джошуа Бассетт — звезда сериала Disney «Классный мюзикл: Мюзикл». Также снимался в сериалах «Смертельное оружие» и «Анатомия страсти».

Ранее дочь Уилла Смита сделала каминг-аут как полиаморка.