Скончался народный артист России Владимир Редькин

На 66-м году жизни скончался народный артист России, бывший солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Отмечается, что прощание с Редькиным пройдет 15 мая в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Редькин — советский и российский оперный певец (баритон), педагог, солист Большого театра с 1986 по 2016 год. Выступал в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в нью-йоркском Линкольн-центре.

Ранее скончался американский режиссер, продюсер и актер Норман Ллойд. Ллойд родился в 1914 году. Широкую известность актер получил в 1942 году после роли Фрайя в фильме режиссера Альфреда Хичкока «Диверсант».

Кроме того, в 1952 году Ллойд сыграл в фильме Чарли Чаплина «Огни Рампы». В 1980-е годы актер также исполнил роль мудрого врача в медицинской драме «Сент-Элсвер».