«Шоу Эллен Дедженерес» прекратит выходить в 2022 году

Американская телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес заявила, что закроет свое телешоу в 2022 году, после 19 сезонов в эфире. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

«Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи — каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей», — объяснила Дедженерес.

Телеведущая призналась, что впервые задумалась о прекращении съемок в 2019 году, но согласилась продлить телепередачу еще на три сезона.

По словам Дедженерес, после закрытия она хотела бы уйти в сферу кино и заняться проблемами окружающей среды.

Летом 2020 года бывшие сотрудники программы обвинили ДеДженерес и продюсеров телепроекта в создании токсичной атмосферы, расовой дискриминации и сексуальных проступках между руководителями и подчиненными. Ведущая прокомментировала ситуацию в первом выпуске нового сезона The Ellen DeGeneres Show.