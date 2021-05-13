Звезда «Мортал Комбат» снимется в голливудской «Иронии судьбы»

Актер из экранизации видеоигры «Мортал Комбат» Льюис Тан получил роль в голливудском ремейке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», пишет ФАН.

В фильме «Мортал Комбат» Тан сыграл бойца MMA, которому пришлось сражаться на турнире, чтобы спасти Землю.

К актерскому составу фильма Марюса Вайсберга уже присоединились Эмма Робертс и Томас Манн.

Фильм будет называться «Судьба», в центре сюжета окажутся ожидающие любви, но не понимающие ее люди.

Марюс Вайсберг известен по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Съемки он начнет в Бостоне (США) летом 2021 года.

Сыгравшая одну из ролей в фильме Эльдара Рязанова Валентина Талызина в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы».

В свою очередь актриса Барбара Брыльска не уверена, что новую картину ждет такой же успех, как в СССР.