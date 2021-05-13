В Москве простились с оператором Вадимом Алисовым

В московском Доме кино 13 мая прошло прощание с кинооператором Вадимом Алисовым, пишет eg.ru.

На церемонии прощания в Доме кино собрались родные Алисова, коллеги и актеры, снимавшиеся в его картинах. В частности, гражданскую панихиду посетили Сергей Маховиков и Вера Алентова, которая выразила соболезнования от себя и супруга Владимира Меньшова.

Вадима Алисова похоронят на Троекуровском кладбище.

Алисов работал над фильмами «Транссибирский экспресс», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Ширли–мырли», «На Дерибасовской хорошая погода…» и многими другими. Последней работой Алисова стал сериал «Людмила Гурченко», который после ухода оператора доснимали другие специалисты.

9 мая 2021 года у 80-летнего Алисова оторвался тромб.