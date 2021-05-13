Режиссер оскароносных «Паразитов» снимет мультфильм о глубоководных обитателях

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо заявил о том, что работает над анимационным фильмом о людях и глубоководных обитателях на корейском языке.

Как пишет Variety, режиссер получивших в 2020 году «Оскар» «Паразитов» закончил работу над сценарием мультфильма в январе 2021 года.

Кроме того, Пон Чжун Хо пишет сценарий для фильма на английском языке, который также планирует снять.

Помимо этих проектов, режиссер будет снимать сериальную версию «Паразитов» для HBO и продюсировать драму о нелегальных мигрантах «Морской туман» об экипаже рыболовного судна, в котором из Китая в Корею пытаются уплыть беженцы.

Ранее сообщалось, что Пон Чжун Хо возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Худрук фестиваля Альберто Барбера, объясняя свой выбор, назвал Пон Чжун Хо «одним из наиболее оригинальных и самобытных представителей современного мира кино».