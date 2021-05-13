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Новости культуры

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Эксклюзив

Герой России раскритиковал отправку актеров на МКС

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Неподготовленные члены съемочной группы фильма «Вызов» могут тяжело перенести полет, а вместо актеров в проекте нужно было задействовать профессиональных космонавтов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал космонавт, герой России Михаил Корниенко.

«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за два миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — ее можно было бы отправить, она во всяком случае профессионалка», — рассказал Корниенко.

Космонавт пояснил, что этот фильм мог бы снять и действующий экипаж МКС.

«Я снимал год на орбите фильм, три миллиона просмотров, идет давным-давно на всех каналах. И мы бы сняли не хуже, чем Пересильд с этим режиссёром, а лучше. Для этого необязательно туда слать оператора, режиссёра и актрису. Можно было бы это дело снять силами экипажа», — объяснил он.

Корниенко также заявил, что подобные проекты должны быть реализованы в рамках коммерческой космонавтики.

«Весь график профессиональных космонавтов сдвинулся куда-то вправо, все устроенное поломалось. В центре подготовки космонавтов за голову держатся от этих новшеств. И притом это денег стоит немерено. Может, это внебюджетные источники — мне не очень понятно, кто за них эти два миллиарда будет платить. Может быть, спонсоры какие-то у них есть», — добавил космонавт.

Ранее стало известно, что Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.

В беседе с «Газетой.Ru» сам Шипенко рассказал, что уже прошёл медицинскую комиссию, и теперь команде проекта предстоит гигантская подготовительная работа.

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