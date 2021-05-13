Опубликовано видео предвыборной речи Юлии Волковой

В сети появилось видеообращение к избирателям экс-солистки «Тату» Юлии Волковой, которая собирается принять участие в предварительном голосовании «Единой России» для отбора кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Певица говорит, что ей стыдно за все происходящее вокруг. Она рассказала о проблемах Ивановской области: «дорогах, которых нет», маленьких зарплатах на предприятиях области, мужчинах, вынужденных уезжать из родного дома в поисках хорошей работы, а также экологических проблемах.

Волкова обратила внимание на высокий уровень коррупции местных чиновников, «которых вырастили предыдущие губернаторы».

По ее словам, чтобы не потерять Россию, государственные ресурсы должны быть распределены в пользу регионов.

При этом певица отметила, что не была политиком в прошлом и подчеркнула, что «политиками не рождаются, а становятся», и этот этап стал новым в ее жизни.

«Я снова стою на грани. Грани выбора между светом и тьмой <...> Да, я не без греха. Я тоже ошибалась, но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь света во тьме», — говорит Волкова.

Экс-солистка группы «Тату» заявила, что собирается «разделять горести, проблемы, беды жителей Ивановской области» и помогать им.

Волкова отметила, что будет избираться от «Единой России», поскольку, по ее словам, целью партии является принятие интересов большинства граждан России.

Ранее директор экс-солистки «Тату» Волковой удивилась решению певицы идти в Госдуму.