Новая избранница Харламова показала свадебное платье

После развода с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов быстро нашел новую спутницу жизни. Всего через месяц после официального расторжения брака, его уже видели в компании актрисы Катерины Ковальчук. Пара уже год вместе. Ковальчук похвасталась в Instagram свадебным платьем.

28-летняя актриса опубликовала видео, в котором она позирует в белоснежном платье. Девушка показывает оголенные ноги и улыбается в камеру. Актриса выбрала дизайнерское свадебное платье.

При этом о свадьбе пока ничего неизвестно, возможно, Ковальчук принимала участие в коммерческой модной фотосессии.

Поклонники пишут в соцсетях Ковальчук и Харлмова, что рядом с новой избранницей Гарик заметно похорошел. Он сбросил лишний вес и стал выглядеть более подтянутым.

Ранее юморист Павел Воля пошутил над Харламовым, сбросившим 17 кг после развода с Асмус.