Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58

ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

close
100%
imago stock&people/Global Look Press

Культовая шведская группа ABBA выпустила новый альбом. Он получил название Voyage и доступен на стриминговых сервисах. Об этом сообщается на сайте группы.

В него вошли десять треков, некоторые из них ABBA уже презентовала ранее.

На весну 2022 года группа запланировала концерт в поддержку альбома с использованием голограмм. Он должен состояться на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для него и построили.

Voyage стал первым альбомом ABBA, выпущенным после 40-летнего перерыва.

Ранее ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную в 1970-х. Клип с композицией опубликован на YouTube-канале коллектива.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+