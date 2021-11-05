ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

Культовая шведская группа ABBA выпустила новый альбом. Он получил название Voyage и доступен на стриминговых сервисах. Об этом сообщается на сайте группы.

В него вошли десять треков, некоторые из них ABBA уже презентовала ранее.

На весну 2022 года группа запланировала концерт в поддержку альбома с использованием голограмм. Он должен состояться на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для него и построили.

Voyage стал первым альбомом ABBA, выпущенным после 40-летнего перерыва.

Ранее ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную в 1970-х. Клип с композицией опубликован на YouTube-канале коллектива.