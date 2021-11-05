Бузова решила сходить в театр Пушкина после отмены «Чудесного грузина» в МХАТе

Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила театр Пушкина в качестве гостя. В культурное учреждение она пришла сразу после скандала вокруг отмены спектакля «Чудесный грузин» с ее участием во МХАТе имени Горького. Об этом знаменитость сама рассказала в своем Instagram.

Звезда «Дома-2» решила посетить премьеру постановки «Костик» по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка».

В сообщении в соцсети Ольга Бузова уточнила, что пришла на спектакль по приглашению театра Пушкина.

«Я в предвкушении, потому что это одна из самых обсуждаемых премьер. В общем, театр меня не оставляет. Мой театр всегда со мной», — гласит пост в Instagram.

Бузова также успела поделиться с подписчиками впечатлениями о спектакле. Она написала, это «совершенно новое и очень современное» прочтение чеховской «Чайки».

«Теперь по дороге домой ей есть о чем подумать, поговорить с друзьями и даже помолчать», — заключила ведущая.

Ранее новый генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что спектакли в духе «Чудесного грузина» больше не будут ставить в театре. Он рассказал журналистам, что написал Бузовой сообщение, чтобы она не обижалась — и объяснил ситуацию плохими продажами билетов. Мать Бузовой и ее подписчики остались недовольны таким решением.