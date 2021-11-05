Дюжева выгнали с модного показа из-за слов о Юдашкине

Актера Дмитрия Дюжева и его супругу попросили покинуть модный показ Валентина Юдашкина в Кремле после того, как он высказался о модельере, сообщает mk.ru со ссылкой на соцсети.

По информации издания, актер неосторожно высказался о здоровье Юдашкина.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще – неизвестно», — отметил Дюжев.

В это время Юдашкин с женой находились неподалеку и услышали его слова. После чего артиста и его жену попросили покинуть мероприятие.

Юдашкин уже несколько лет борется с раком. Недавно он также перенес коронавирус.

Ранее Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают «бездарные сериалы, лабуду и туфту».