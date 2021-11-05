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Дочь актера Буркова припомнила Дорониной «бандитскую выходку» во время спектакля

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Актриса Мария Буркова, дочь заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова, выступила против возвращения в Московский художественный академический театр имени Горького его бывшего художественного руководителя и директора Татьяны Дорониной. Об этом она написала в Facebook.

Она рассказала о конфликте Дорониной с ее отцом. По ее словам, отец попал в больницу после сердечного приступа, в это время театр должен был поехать на гастроли в Киев, в спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского» Бурков должен был играть с Дорониной. Однако та публично обвинила актера в том, что он «испугался радиации» после аварии на Чернобыльской АЭС и «отказался ехать».

Буркова также назвала «бандитской выходкой» сцену, которую Доронина устроила во время премьеры спектакля, на котором присутствовала жена Буркова.

«Для меня все что НЕ Доронина, все хорошо. Дайте ей все награды, какие только есть, огромную зарплату пожизненно. Только не допускайте ее до живых людей», — посетовала актриса.

Ранее Татьяна Доронина обратилась к артистам МХАТа. В письме она попросила артистов не позволять «торжествовать бездарностям и преступникам».

Доронина покинула пост худрука МХАТ имени Горького в 2018 году. Специально для нее тогда был введен новый пост — президента учреждения.

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