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Алла Пугачева, Монеточка и другие звезды перепели хиты группы t.A.T.u

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Reuters

Звезды российской эстрады, среди которых Алла Пугачева, София Ротару, Вера Брежнева и Монеточка, перепели песни известной отечественной поп-группы t.A.T.u по случаю 20-летия самого популярного альбома дуэта «200 по встречной». Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Альбом, получивший название «Трибьют t.A.T.u», стал доступен слушателям 5 ноября. Пугачева и Ротару перепели хит «Нас не догонят», Вера Брежнева — песню «30 минут», а участница конкурса «Евровидение» Манижа — «Не верь, не бойся, не проси».

Ранее бывшая солистка группы Лена Катина заявила, что трибьют-шоу t.A.T.u, запланированное на весну 2022 года, сложно назвать совместным концертом, несмотря на то, что в нем будут принимать участие обе участницы распавшейся группы.

Свое мероприятие Волкова и Катина называют «официальным» в отличие от того, которое устраивает соавтор многих песен группы, композитор Сергей Галоян. 5 ноября выйдет трибьют-альбом группы, для которого спели Манижа, Рита Дакота, IOWA и еще более 20 артистов. Волкова и Катина отказались от участия в этом проекте.

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