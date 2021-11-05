В Петербурге хотят отозвать QR-код у нарушившего режим нерабочих дней ТЮЗа

Театр юного зрителя имени Брянцева в Санкт-Петербурге намерены лишить QR-кода из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской Комитет по культуре города.

«В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны», — рассказали в ведомстве.

Нарушения были выявлены в среду, 3 ноября, отметили в комитете. Обращение об отзыве QR-кода, позволяющего организации работать в условиях борьбы с распространением коронавируса, уже подготовлено.

Комментария ТЮЗа в распоряжении ТАСС нет.

Ранее сообщалось, что иностранные граждане смогут посещать театры и музеи России в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. При этом анализ должен быть сделан за сутки до входа в учреждение.