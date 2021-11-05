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Супруга Юдашкина высказалась об «изгнании» Дюжева с модного показа

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что актера Дмитрия Дюжева и его жену попросили удалиться с модного показала после того, как он неосторожно высказался о здоровье кутюрье. Об этом сообщает kp.ru.

Ранее стало известно о том, что Дюжева и его спутницу попросили удалиться с модного показа после того, как он неосторожно высказался о здоровье Юдашкина.

«Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения... Увидим ли мы его когда-нибудь еще – неизвестно», — якобы заявил Дюжев.

Отмечается, что пресс-секретарь модного дома Полина Шаво не смогла внести ясность в ситуацию, однако обратила внимание на то, что модные показы как правило проходят в марте. Она добавила, что никогда не слышала о чем-то подобном.

По словам Марины Юдашкиной, дружба их семьи с Дюжевыми продолжается уже много лет. Она удивилась, узнав о «произошедшем», так как никакого показа не было, а также назвала данные СМИ «глупостями», «абсолютным враньем» и «чепухой».

«Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать», — сказала Юдашкина.

В заключение она поблагодарила СМИ за то, что о них с мужем не забывают.

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