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Захар Прилепин прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им. Горького

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заведующий литературной частью МХАТ им. Горького Захар Прилепин прокомментировал отставку Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя театра. Своим мнением писатель и политик поделился в эфире стрима интернет-издания «Ваши новости».

«Все, что касается Эдуарда, надо спрашивать у самого Эдуарда. <...> Люди вкалывали, были стопроцентные удачи с точки зрения позиционирования, с творческой точки зрения. Как мне кажется, Эдуард повел себя предельно разумно и по-мужски. Не захотел входить в режим конфронтации и принял такое решение [уйти по собственному желанию]», — пояснил Прилепин.

Бояков был худруком МХАТа с декабря 2018 года. О своем уходе он объявил вечером 1 ноября. Свое решение он аргументировал сложностями во взаимоотношениях с бывшим худруком МХАТа Татьяной Дорониной. В этой связи новый генеральный директор театра Владимир Кехман предложил Боякову написать заявление об увольнении по собственному желанию, несмотря на то, что с Бояковым был заключен пятилетний контракт.

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