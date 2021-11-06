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Директор «Коррозии металла» рассказала о состоянии гитариста, отпилившего себе палец

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@kiv66/vk.com

Директор группы «Коррозии Металла» Мария Рунова рассказала о состоянии отрезавшего себе палец гитариста Игоря Королева. Ее слова приводит «Пятый канал».

Накануне Королев отрезал себе палец углошлифовальной машиной — «болгаркой». Это произошло во время выполнения ремонтных работ на даче.

Рунова сообщила, что о несчастном случае ей сообщил лидер группы Сергей «Паук» Троицкий. После этого женщина позвонила в одну из московских больниц, куда направили пострадавшего Королева.

«Мне сказали, что повреждена кость — каких-то определенных прогнозов не дают, но для музыканта, тем более, для соло-гитариста, палец на любой руке — это очень важно. Получается, что на ближайшее время мы лишаемся гитариста», — заявила Рунова, отметив, что операция началась через четыре часа после поступления музыканта.

По ее словам, Королев позвонил ей после операции.Он сообщил, что травму воспринял без страха, но Рунова считает, что на это оказало влияние шоковое состояние и наркоз.

«Я думаю, что мы больше в данный момент беспокоимся, чем он сам, потому что человек не может оценивать свое состояние в такой ситуации», — сказала директор группы.

Ранее стало известно, что Сергей «Паук» Троицкий собрался в мэры Омска.

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