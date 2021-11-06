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Лобода рассказала о своем новом бойфренде-миллиардере и показала кольцо

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@lobodaofficial/Instagram.com

Певица Светлана Лобода в YouTube-шоу «Экзамен» рассказала о своей личной жизни и показала кольцо на пальце.

По информации СМИ, Лобода уже несколько лет живет с гражданским мужем - миллиардером Артуром Гранцем. Гранец является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью магазинов в аэропортах Украины, Белоруссии, Грузии и Армении. В 2020 году он стал основным владельцем издания «Forbes Украина», а также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

Певица отказалась комментировать информацию о романе с Гранецом, сказав, что любима и счастлива в отношениях с мудрым серьезным мужчиной. «Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой», — сказала Светлана.

Она показала кольцо, которое ей подарил избранник, но уточнила, что оно не для помолвки.

Ранее певица прокомментировала скандал со своим бывшим продюсером Крапивиной.

До этого Светлане Лободе приписывали роман с немецким рок-музыкантом, лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица не подтверждала и не опровергала эти слухи, которые впервые появились в прессе в июле 2017 года, когда они с Линдеманном вместе пришли на музыкальный фестиваль «Жара».

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