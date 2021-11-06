Тайка Вайтити экранизирует культовый комикс «Инкал»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити экранизирует комикс 1980-х годов «Инкал». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Инкал» был создан в начале восьмидесятых актером, режиссером и продюсером Алехандро Ходоровски в соавторстве с художником Жаном Жиро, также известным под псевдонимом Мебиус. «Инкал» считается одним из самых продаваемых научно-фантастических произведений в истории комиксов.

Пока не известно, какая студия или стриминговый сервис займется производством. Издательство комикса Humanoids заявило, что сначала дождется, пока Вайтити разработает сценарий.

Ожидается, что Вайтити напишет его в соавторстве с Питером Уорреном и Джемейном Клементом, который также создавал с ним сериал «Реальные упыри».

Сам режиссер признался, что комиксы и фильмы Ходоровски повлияли на его собственный авторский стиль. Вайтити выразил благодарность издательству и авторам «Инкала».

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