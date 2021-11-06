Директор Волковой из «Тату» заявила, что альбом «Трибьют t.A.T.u» не имеет отношения к группе

Концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош сообщила «Газете.Ru», что поп-группа «Тату» не имеет никакого отношения к альбому «Трибьют t.A.T.u» с хитами группы в исполнении современных звезд.

«Группа «Тату» (t.A.T.u.) никакого отношения к этому сборнику не имеет. Это сборник песен авторов, которые когда-то писали для девочек», — пояснила Дорош.

Речь идет о Сергее Галояне, Елене Кипер и Валерии Полиенко. Именно они стали инициаторами записи и выпуска пластинки к 20-летней годовщине первого альбома группы «Тату» «200 по встречной».

Дорош также уточнила, что бывшие солистки скандальной группы Юля Волкова и Лена Катина не отказывались принимать участие в записи трибьют-альбома.

«Это неверно. Мы не отказывались, а нам никто не предлагал», — обратила внимание Дорош.

5 ноября слушателям стал доступен альбом, получивший название «Трибьют t.A.T.u». Песни известной отечественной поп-группы по случаю 20-летия самого популярного альбома дуэта «200 по встречной» перепели звезды российской эстрады, среди которых Алла Пугачева, София Ротару, Вера Брежнева и Монеточка.

Выпуску сборника предшествовал скандал между участницами дуэта и музыкальным продюсером Сергеем Галояном. В своем Instagram он заявил, что запрещает солисткам исполнять хиты, права на которые принадлежат ему. Это «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Мальчик-гей» и другие.