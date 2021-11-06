Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Водолазное судно вышло потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07

Директор Ленкома ответил на обвинения и упреки Певцова

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер ответил на слова актера Дмитрия Певцова о том, что театр катится в сторону «дешевых антрепризок». Об этом он сообщил KP.RU.

«Я не обращаю внимания на, что говорит Певцов. Если он не знает, что такое антреприза, я готов ему объяснить. Но это точно не имеет отношения к спектаклям «Ленкома», — сказал он.

Ранее Певцов заявил, что после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова театр меняется «не в лучшую сторону». По его словам, «есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону «продюсерского центра дешевых антрепризок».

По его мнению, во главе государственного репертуарного театра должен находиться руководитель, определяющий художественное направление развития театра, при этом необходимо разделение руководства на художественную и хозяйственно-экономическую части.

Певцов выразил беспокойство, что «молниеносно, в течение двух лет» из репертуара театра исчезли все последние постановки Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли «Ленкома» проводятся «массово и без режиссера», без помощи тех, кто выпускал эти спектакли и играл в них многие годы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+