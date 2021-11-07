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ABC13: в давке на выступлении Трэвиса Скотта погиб ребенок

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Daniel DeSlover/Global Look Press via ZUMA Press

Корреспонденты телеканала ABC13 выяснили подробности трагедии, случившейся на фестивале Astroworld Festival в американском штате Техас во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Телеканал сообщает, что музыкант не прервал свое выступление, когда началась давка. Скотт читал, когда медики пытались спасти 10-летнего мальчика — реанимировать его не удалось. Рэпер не обратил внимание и на другого фаната, которого выносили на носилках. Выступление остановилось, только когда стало известно, что пострадали десятки людей.

Ранее сообщалось, что давка унесла жизни не менее восьми человек.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка.

На фестивале присутствовало около 50 000 человек, он длился второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходил фестиваль, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

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