Трэвис Скотт рассказал о гибели своих фанатов на фестивале в Техасе

Американский рэпер Трэвис Скотт в Instagram рассказал о гибели своих фанатов на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе.

«Мои фанаты — для меня все. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление. Я остановил шоу. Помог им получить необходимую помощь. Я просто не мог представить себе, что подобная ситуация произойдет», — рассказал Скотт в сториз.

Ранее стали известны подробности гибели поклонников Трэвиса Скотта на его концерте в Техасе.

Не менее восьми человек скончались, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе.

Организаторы прекратили мероприятие, когда заметили, что пострадали несколько человек. В результате были госпитализированы 17 человек, в том числе 11 человек с остановкой сердца, некоторым оказали помощь на месте. По официальной информации, о гибели восьми человек узнали не сразу.