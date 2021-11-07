Умер один из основателей британской группы UB40 Теренс Уилсон

Бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер в возрасте 64 лет. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Twittter.

«Мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, известный как Астро (Astro), скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье», — говорится в сообщении.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k — UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021

В конце августа стало известно, что скончался основатель UB40 Брайан Трэверс. Известно, что с начала 2019 года музыкант перенес три операции по удалению опухолей головного мозга.

UB40 была основана в конце 1970-х. За годы работы музыканты выпустили 19 студийных альбомов, также их номинировали на «Грэмми». Одним из главных хитов группы считается композиция «Kingston Town». Астро ушел из группы в 2013 году и продолжил выступления с двумя другими участниками коллектива.