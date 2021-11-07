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«Со мной не выходят на связь»: Бузова обратится к адвокату из-за конфликта со МХАТом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что будет обращаться в суд из-за конфликта с руководством МХАТ им. М. Горького, куда ее пригласили для участия в спектакле «Чудесный грузин». Об этом сообщает НТВ.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь. И я как человек, который соблюдает законы, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила она.

По ее словам, генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман «бросил ее по смс», написав ей, что «это только бизнес».

«Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Для меня театр был, есть и будет всегда высоким искусством», — сказала Бузова, комментируя отмену спектаклей со своим участием.

Приглашенная звезда театра также «намекает, что ей не выплатили гонорары», говорится в материале НТВ.

Ранее Бузову обвинили в том, что зрители не покупают билеты на спектакль с ее участием, так как она давала мало рекламы в своих соцсетях.

Кехман заявил, что у спектакля с Бузовой есть «более сильные конкуренты». В ответ она обвинила администрацию театра во лжи и заявила, что, если Кехману не понравилась ее кандидатура на роль, он мог бы сказать об этом прямо.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня. Речь в нем идет о молодости Иосифа Джугашвили (Сталина). Ольга Бузова играет роль певицы Бэллы Шанталь. Участие телеведущей в постановке вызвало большой резонанс.

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