Вышел новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил тизер нового сезона сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), он опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Трейлер называется «Добро пожаловать в Калифорнию» и повествует о новой жизни героини по прозвищу Одиннадцать.

До этого Netflix выпускал еще несколько тизеров четвертого, заключительного, сезона сериала.

Съемки четвертого сезона сериала о противостоящих потусторонним силам подростках начались в феврале 2020 года, однако вскоре были отложены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновились они в сентябре 2020 года. Дата выхода новых серий остается неизвестной.

«Очень странные дела» — американский научно-фантастический сериал, сценаристами которого выступают братья Даффер. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана.