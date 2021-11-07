Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева госпитализирована

Экс-солистку группы «Время и Стекло» Надю Дорофееву госпитализировали, информация об этом появилась в ее Instagram 6 ноября.

«В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодня, 6 ноября, к сожалению, не состоится», — говорится в сообщении в сторис.

Уточняется, что в настоящее время певица «находится в госпитале и проходит обследование». Подробности произошедшего не приводятся.

Дорофеева готовилась к концерту в Египте. Ее сольная карьера началась после того, как в марте прошлого группа «Время и Стекло», солисткой которого она была, распалась.

Ранее сообщалось, что гитариста рок-группы «Коррозия металла» Игоря Королева госпитализировали в состоянии шока после того, как ему отрезало палец углошлифовальной машиной.